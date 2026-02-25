21:44:52 Среда, 25 февраля
Подписано соглашение о сотрудничестве между Пензенской и Хатлонской областями

16:27 | 25.02.2026 | Экономика

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Хатлонской области Таджикистана Давлатали Саид подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Заинтересованность в сотрудничестве между нашими регионами была подтверждена на X международном инвестиционном форуме «Хатлон Инвест 2025» в городе Бохтар. Сегодня в Пензе закрепили намерения подписанием соглашения между правительством Пензенской области и исполнительным органом государственной власти Хатлонской области», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 25 февраля.

Он отметил, что «для Пензенского региона это первое соглашение с Таджикистаном, это высокая честь и большая ответственность».

«Документ позволит расширить и укрепить сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Параллельно с экономикой будем развивать взаимодействие образовательных учреждений и содействовать гастрольному обмену творческих коллективов. Впереди большая работа», — подчеркнул губернатор.


