15:47:18 Вторник, 24 февраля
Пензенский губернатор благодарен Леониду Якубовичу за встречу с творческой молодежью

10:21 | 24.02.2026 | Культура

Пенза, 24 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что благодарен народному артисту России Леониду Якубовичу за встречу с творческой молодежью Пензы.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Благодарен народному артисту России Леониду Аркадьевичу Якубовичу за то, что он встретился с нашей творческой молодежью и дал профессиональные напутствия студентам колледжей сферы культуры, художественного училища и актерам пензенских театров. Как сказал Леонид Аркадьевич, от ремесла до профессии путь длиною в жизнь, а будут помнить лишь тех, кому удастся перешагнуть тонкую грань между профессией и искусством. Но все получится, если твой девиз: «Хочешь — значит, можешь!» — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 23 февраля.

Он напомнил, что в Пензенскую область Леонид Якубович приехал для съемок в фильме «Живая книга».

«Продюсер Антон Карпушкин отметил, что с созданием в регионе кинокластера открылись огромные возможности для организации съемочного процесса», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, «настал период, когда мечты сбываются».

«Пусть наши творческие и активные ребята не боятся мечтать, а мы всегда поможем воплотить в жизнь самые смелые и интересные решения», — написал губернатор.


