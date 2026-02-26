Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за финансирование экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Приговор Железнодорожного районного суда Пензы, которым житель региона признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«В процессе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденный, располагая информацией о признании организации на территории Российской Федерации экстремистской, осуществил денежные переводы на ее финансовые идентификаторы. [...] Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.