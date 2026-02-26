22:42:00 Четверг, 26 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за финансирование экстремистской деятельности

11:08 | 26.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Приговор Железнодорожного районного суда Пензы, которым житель региона признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за финансирование экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденный, располагая информацией о признании организации на территории Российской Федерации экстремистской, осуществил денежные переводы на ее финансовые идентификаторы. [...] Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.


Читайте также
Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей В Кузнецке столкнулись «Lada Kalina» и «MAN», пострадала девушка
Росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил драку в баре В Белинском районе пенсионерка передала более 300 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама