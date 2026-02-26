Губернатор поручил усилить информирование жителей Пензенской области о методах противодействия мошенникам Общество

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил усилить информирование жителей о методах противодействия мошенникам.

Фото: Pnzreg.ru

«Правоохранительные органы продолжают фиксировать случаи мошенничества. Если раньше жертвами обмана в основном становились пожилые люди, то теперь на уловки аферистов попадается и молодежь. Незаконный доступ к персональным данным, рассылка вредоносных файлов, фальшивые инвестиционные платформы — киберпреступники не брезгуют ничем. Поручил организовать масштабную информационную кампанию и привлечь к ней опытных сотрудников МВД, чтобы они доходчиво довели до граждан мошеннические схемы и методы противодействия им», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в среду, 25 февраля.

По его словам, по итогам января 2026 года общее количество преступлений в Пензенской области снизилось почти на четверть, раскрываемость выросла на 9%.

«Тенденция положительная, но остается еще немало моментов, требующих пристального внимания», — отметил глава региона.