Олег Мельниченко и Давлатали Саид обсудили перспективы сотрудничества Пензенской и Хатлонской областей

15:50 | 25.02.2026 | Экономика

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Хатлонской области Таджикистана Давлатали Саид обсудили перспективы сотрудничества двух регионов в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Пензе в среду, 25 февраля.

Фото: T.me/omelnichenko

«Перспективы взаимодействия с Хатлонской областью Республики Таджикистан обсудили с ее председателем Давлатали Саидом на рабочей встрече. Видим огромный потенциал сотрудничества в товаро-экономических отношениях с учетом того, что Хатлонская область активно развивает добывающую, обрабатывающую, пищевую, легкую промышленность. Является крупным центром энергетики и одним из ведущих регионов по производству хлопка во всей Центральной Азии», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Таджикистан входит в десятку крупнейших стран-партнеров Пензенской области.

По словам губернатора, за последние пять лет экспорт в республику увеличился в 1,3 раза, а его доля в общем объеме отгруженной продукции выросла почти вдвое.

Фото: T.me/omelnichenko

«Наши предприятия поставляют сельскохозяйственную продукцию, оборудование и аппаратуру, древесину и мебель, а также бытовую технику. В прошлом году мы впервые ввезли из Таджикистана трикотажные изделия. Как отметил Давлатали Саид, наши партнеры внимательно изучают достижения Пензенской области в сфере машиностроения, приборостроения, переработки сельхозпродукции и заинтересованы в промышленной кооперации. В рамках визита состоится знакомство делегации с нашими крупными производствами. Уверен, что это откроет новые возможности для сотрудничества регионов», — подчеркнул Олег Мельниченко.


