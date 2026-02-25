21:44:35 Среда, 25 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Кузнецкого района, до смерти избивший мужчину, приговорен к 8 годам колонии строгого режима

18:08 | 25.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 27-летнему жителю Кузнецкого района Пензенской области, до смерти избившему мужчину.

Житель Кузнецкого района, до смерти избивший мужчину, приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в вечернее время 21 сентября 2025 года в селе Никольском Кузнецкого района у подсудимого в ходе семейного праздника возник конфликт с приехавшими из города Кузнецка четырьмя мужчинами. Кузнечане на «Lada Granta» попытались уехать из села, а злоумышленник с родственниками преследовали их на двух автомашинах. Преследователи догнали жителей Кузнецка на выезде из села и стали избивать. На почве сложившихся личных неприязненных отношений подсудимый нанес находившемуся на заднем сидении 29-летнему пассажиру не менее трех ударов кулаком в область живота и туловища, причинив тяжкие телесные повреждения. В результате указанных преступных действий подсудимого потерпевший через непродолжительное время скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил мужчину к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск сестры погибшего о взыскании 1 млн. рублей в счет компенсации причиненного ей морального вреда», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил драку в баре В Белинском районе пенсионерка передала более 300 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Жителя Сердобска будут судить за неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество В Пензенской области за выходные выявлено два нарушения охотничьего законодательства
Росгвардейцы задержали пьяного мужчину за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе В Пензе выявлен факт использования иностранцем поддельного сертификата о владении русским языком
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама