Житель Кузнецкого района, до смерти избивший мужчину, приговорен к 8 годам колонии строгого режима Криминал

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 27-летнему жителю Кузнецкого района Пензенской области, до смерти избившему мужчину.

«Установлено, что в вечернее время 21 сентября 2025 года в селе Никольском Кузнецкого района у подсудимого в ходе семейного праздника возник конфликт с приехавшими из города Кузнецка четырьмя мужчинами. Кузнечане на «Lada Granta» попытались уехать из села, а злоумышленник с родственниками преследовали их на двух автомашинах. Преследователи догнали жителей Кузнецка на выезде из села и стали избивать. На почве сложившихся личных неприязненных отношений подсудимый нанес находившемуся на заднем сидении 29-летнему пассажиру не менее трех ударов кулаком в область живота и туловища, причинив тяжкие телесные повреждения. В результате указанных преступных действий подсудимого потерпевший через непродолжительное время скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил мужчину к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск сестры погибшего о взыскании 1 млн. рублей в счет компенсации причиненного ей морального вреда», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.