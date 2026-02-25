Олег Мельниченко осмотрел экспозицию, посвященную пензенцам – участникам СВО Общество

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил краеведческий музей, где осмотрел экспозицию, посвященную пензенцам – участникам СВО, которая создана на основе выставки «Своих не бросаем».

Фото: Pnzreg.ru

«В четвертую годовщину специальной военной операции вместе с членами региональной ассоциации ветеранов СВО погрузились в историю боевых событий на возвращенных Россией территориях, правдиво воссозданную сотрудниками пензенского краеведческого музея. Военная экспозиция, посвященная пензенцам – участникам СВО, возникла на основе выставки «Своих не бросаем». Очень важно, что музейщики ясно дают понять, что современный нацизм на Украине имеет одни корни с гитлеровским, что Россия встала на защиту людей от зверств киевского режима. Около 500 предметов свидетельствуют о подвигах наших воинов и медиков, о поддержке земляков из тыла, помощи пензенцев в восстановлении инфраструктуры подшефных территорий. Обмундирование и геральдика войск противника, как гитлеровские знамена в 1945 году, брошены наземь, чтобы нацистскую символику попирали ногами», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 24 февраля.

Он напомнил, что региональное отделение ассоциации ветеранов СВО создано чуть более полугода назад.

«Организация пока в стадии становления, но уже помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни, взяла шефство над семьями погибших, проводит с молодежью «Уроки мужества». Именно сейчас закладываются основные направления деятельности ассоциации, поэтому пожелал успехов в развитии. Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.