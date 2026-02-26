22:42:14 Четверг, 26 февраля
Делегация из Таджикистана в Пензенской области посетила «Маяк», «Ванюшкины сладости» и «МедИнж»

09:39 | 26.02.2026 | Экономика

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Делегация Хатлонской области Таджикистана во главе с председателем региона Давлатали Саидом в рамках рабочего визита в Пензенскую область посетила холдинг «Маяк», кондитерскую фабрику «Ванюшкины сладости» и научно-производственное предприятие «МедИнж».

Фото: Pnzreg.ru

Во время осмотра производственных мощностей «Маяка» председатель правительства Пензенской области Николай Симонов отметил, что регион удерживает лидирующие позиции в стране по выпуску обоев и входит в число крупнейших производителей отрасли на мировом рынке.

«Маяк» постоянно внедряет новые виды продукции, расширяет экспортные возможности, улучшает условия труда и придерживается экологически чистых технологий. На предприятии ежегодно перерабатывают 120 тыс. тонн макулатуры.

Гости, осмотрев цеха и лаборатории, дали высокую оценку производству, отметив его современный уровень и высокий экспортный потенциал.

«У нас обширный рынок. В регионе наблюдается строительный бум, население растет на 2,5% в год, поэтому спрос на продукцию, которую вы производите, остается стабильно высоким», — подчеркнул Давлатали Саид.

В ходе встречи стороны договорились о разработке плана бизнес-миссии, в рамках которой представители Пензенской области посетят Хатлонскую область уже в марте.

Второй точкой программы стало посещение кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости». Гости изучали возможности поставок пензенской продукции на таджикский рынок и создания совместного производства.

Фото: Pnzreg.ru

«У нас сложилось хорошее впечатление о высоком уровне автоматизации производства на предприятии и отличном качестве продукции. Я уже пригласил представителей предприятия посетить наш регион. Мы бы хотели поставлять нашу сельхозпродукцию в Пензенскую область, а также создать совместное предприятие по производству кондитерских изделий», — сказал Давлатали Саид.

По словам генерального директора предприятия Натальи Кузяковой, большое значение в развитии фабрики имеет поддержка правительства Пензенской области. С 2017 года предприятие получило субсидии на общую сумму 150 млн. рублей, что позволило расширить и модернизировать производство, а также повысить качество выпускаемой продукции.

В ходе посещения «МедИнжа» гости ознакомились с работой предприятия, осмотрели производственную линию по выпуску сердечных клапанов и испытательную лабораторию.

Фото: Pnzreg.ru

Гендиректор «МедИнжа» Александр Евдокимов отметил уникальность пензенских разработок.

«В мире такие изделия производят лишь несколько зарубежных компаний. Из-за санкционной политики они покинули российский рынок. Полностью заместить импортные поставки удалось благодаря пензенским специалистам», — сказал он.

В свою очередь Давлатали Саид заявил, что уровень использования технологий, которые применяются на предприятии, впечатлил делегацию.

«Нам интересно развивать взаимодействие в этом направлении», — цитирует председателя Хатлонской области Таджикистана пресс-служба правительства Пензенской области.


