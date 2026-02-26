22:42:21 Четверг, 26 февраля
Олег Мельниченко нацелил кабинет министров региона на серьезную работу по наполняемости областного и местных бюджетов

10:28 | 26.02.2026 | Экономика

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства нацелил кабинет министров на серьезную работу по наполняемости областного и местных бюджетов.

Фото: T.me/omelnichenko

«Нацелил кабинет министров региона на серьезную работу по наполняемости областного и местных бюджетов. У Пензенской области много обязательств, исполнение которых обеспечит только планомерное формирование налоговых и неналоговых доходов», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в среду, 25 февраля.

Глава региона напомнил, что в 2025 году общий объем доходов консолидированного бюджета Пензенской области составил 121,6 млрд. рублей, налоговые и неналоговые доходы — 92,8 млрд. рублей.

«По сравнению с 2024-м поступления увеличились на 7,4%», — отметил губернатор.

«Будем работать дальше», — добавил он.


