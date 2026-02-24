В Пензенской области ежедневно проводятся профилактические противопожарные рейды в частном секторе Общество

Пенза, 24 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области ежедневно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров в частном секторе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В целях стабилизации обстановки с пожарами и предотвращения гибели людей на них сотрудниками главного управления МЧС России по Пензенской области на ежедневной основе проводятся профилактические рейды в жилом секторе населенных пунктов региона. Особое внимание в ходе обходов уделяется частным домовладениям, где используется печное отопление, а также местам проживания многодетных семей, граждан пожилого возраста и лиц, относящихся к группе риска», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что сотрудники МЧС разъясняют основные требования пожарной безопасности, напоминая о правилах эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования.

«Жителям вручаются памятки с номерами телефонов экстренных служб и подробной инструкцией о действиях в случае возникновения пожара», — добавляется в сообщении.