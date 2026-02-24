01:33:09 Среда, 25 февраля
На заседании правительства Пензенской области обсудили реализацию комплекса ГТО

16:17 | 24.02.2026 | Спорт

Пенза, 24 февраля 2026. PenzaNews. Реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стала одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 24 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили работу по участию пензенцев в реализации всероссийского комплекса ГТО. В его базе данных зарегистрировано более 99,5 тыс. жителей Пензенской области, треть из которых принимает активное участие в выполнении нормативов ГТО. В этом году мы создадим еще 8 площадок в Пензе, Кузнецке, Спасске и Заречном, а также в Пензенском, Лунинском, Каменском и Мокшанском районах», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость тщательного контроля за подготовкой спортплощадок.

«Они должны располагаться в удобных для посещения местах, чтобы все желающие имели возможность заниматься», — отметил Олег Мельниченко.

Глава региона напомнил, что за выполнение нормативов предусмотрены бесплатные абонементы для тренировок в спорткомплексах, дополнительные дни отпуска, стимулирующие выплаты.

«Кроме того, с начала 2025 года сдача нормативов ГТО дает право на получение налогового вычета», — добавил губернатор.


