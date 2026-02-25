21:45:13 Среда, 25 февраля
В Пензе при пожаре в общежитии спасены 7 человек, 45 эвакуированы

19:36 | 25.02.2026 | Происшествия

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Семь человек спасены, еще 45 эвакуированы при пожаре, который произошел в общежитии на улице Медицинской в Пензе вечером в среду, 25 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по Пензенской области в мессенджере Max.

В Пензе при пожаре в общежитии спасены 7 человек, 45 эвакуированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Семь человек спасены, [...] еще 45 эвакуированы из четвертой секции общежития на улице Медицинской. Сообщение о горении на четвертом этаже девятиэтажки поступило сегодня в 17.00. По предварительным данным, в комнате замкнул холодильник и начался пожар. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений он ликвидирован в кратчайшие сроки, пострадавших нет», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в результате выгорела комната площадью 12 кв. метров, кухня, ванная комната и санузел общего пользования, площадь горения составила 60 кв. метров.

«На тушение пожара привлекались 8 единиц техники и 25 человек личного состава», — добавляется в сообщении.


