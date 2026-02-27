21:08:06 Пятница, 27 февраля
На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность» — губернатор

12:09 | 27.02.2026 | Происшествия

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона объявлен режим «Ракетная опасность».

На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность» — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность». Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, SMS-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале около полудня в пятницу, 27 февраля.

Он добавил, что расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий в Пензенской области, можно найти на интерактивной карте.

Чуть позже Олег Мельниченко сообщил, что в Пензенской области введен план «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.


