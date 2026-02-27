На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность» — губернатор Происшествия

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона объявлен режим «Ракетная опасность».

«На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность». Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, SMS-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале около полудня в пятницу, 27 февраля.

Он добавил, что расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий в Пензенской области, можно найти на интерактивной карте .

Чуть позже Олег Мельниченко сообщил, что в Пензенской области введен план «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.