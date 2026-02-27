На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность» — губернатор

«На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность». Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, SMS-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал глава региона в своем Telegram-канале около полудня в пятницу, 27 февраля.
Он добавил, что расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий в Пензенской области, можно найти на интерактивной карте.
Чуть позже Олег Мельниченко сообщил, что в Пензенской области введен план «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
