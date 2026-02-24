Олег Мельниченко поручил проработать вопрос об усилении поддержки предприятий, ведущих роботизацию и автоматизацию Экономика

Пенза, 24 февраля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил проработать вопрос об усилении поддержки предприятий, ведущих роботизацию и автоматизацию.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства Пензенской области поручил кабинету министров оценить возможности бюджета, чтобы определить наш потенциал в части помощи предприятиям, которые ведут роботизацию и автоматизацию производств. Важность этого вопроса мы обсуждали с первым вице-премьером правительства России Денисом Валентиновичем Мантуровым во время его визита в регион», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 24 февраля.

«Если мы хотим повышать производительность труда и увеличивать объемы производства, нужно вкладываться в техническое перевооружение. Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области готовит программу «Роботизация» по финансовой поддержке предприятий, внедряющих промышленных роботов. Рассмотрим программу на ближайшем заседании региональной ассоциации промышленников», — добавил губернатор.