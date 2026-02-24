Леонид Якубович встретился с творческой молодежью Пензы Культура

Пенза, 24 февраля 2026. PenzaNews. Встреча народного артиста России Леонида Якубовича с творческой молодежью Пензы состоялась в центре культурного развития «Дом офицеров».

Фото: Minkult.pnzreg.ru

На площадке собрались студенты колледжей сферы культуры и актеры профессиональных и молодежных театров.

Встреча прошла в формате открытого диалога. В ней также приняли участие министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, режиссер, продюсер Алексей Степанов и один из продюсеров фильма «Живая книга» Антон Карпушкин.

Молодых людей интересовало, почему для съемок «Живой книги» была выбрана именно Пенза, каково будущее российского кинематографа, с какими трудностями сталкиваются профессионалы и как они относятся к инновациям в киноиндустрии.

«Огромное значение в этой профессии имеет случай. И с этим ничего нельзя сделать. Это нелегкий труд. У вас может быть очень хороший сценарий, который всем нравится. Но он просто лежит в столе просто потому, что сейчас не его время, не тот случай. Терпеть надо, ждать, но только не опускать руки, пробиваться, сцепив зубы! Когда-нибудь точно получится!» — сказал Леонид Якубович.

Особый интерес вызвал путь в профессию. Леонид Якубович рассказал о своем приходе на телевидение, о том, кем хотел стать в детстве, и поделился воспоминаниями о первом профессиональном выходе на сцену и пережитых тогда эмоциях.

«Однажды мне сказали простую истину: хочу — значит, могу. Все! Один из примеров: я поступил в авиационное училище, когда мне было 50 лет. Я получил диплом и летаю до сих пор», — подчеркнул Леонид Якубович.

Встреча прошла в теплой и вдохновляющей атмосфере, оставив у творческой молодежи яркие впечатления, отмечается на сайте министерства культуры и туризма региона.