В Пензе с начала года отремонтировано около 800 кв. метров дорог ЖКХ

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Около 800 кв. метров дорог отремонтировано в Пензе с начала 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города в среду, 25 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники МБУ «Пензавтодор» выполняют мелкоямочный ремонт дорог с помощью литого асфальта, технология дает возможность проводить работы даже при минусовых температурах. [...] Всего с начала текущего года восстановлено порядка 800 кв. метров дорожного покрытия», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что 25 февраля работы велись на улицах Свердлова и Урицкого, Большом Сурском и Свердловском мостах.

«Ранее силами муниципального бюджетного учреждения устранялись дефекты на проезжей части на улицах Собинова, Бородина, 8 Марта, Суворова, Чехова, Кирова, Лермонтова, Советской, Володарского, Кустанайской, Баталина, Клары Цеткин, Долгорукова, Измайлова, Окружной, Зеленодольской, Кривозерье, Краснова, Богданова, Ново-Тамбовской, проспектах Победы и Строителей, 6-м проезде Пестеля», — добавляется в сообщении.