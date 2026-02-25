В Пензенской области 16 иностранцев ожидают выдворения и депортации Общество

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. 16 иностранных граждан, находящихся на территории Пензенской области, ожидают выдворения и депортации.

По информации пресс-службы регионального УМВД, с начала года сотрудники управления по вопросам миграции пресекли более 240 нарушений миграционного законодательства, повлекших за собой административную ответственность.

«На сегодняшний день 16 мигрантов, задержанных сотрудниками полиции, находятся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Пензенской области. Десять из них ожидают принудительного выдворения за пределы Российской Федерации в связи с нарушением режима пребывания. Еще трое — граждане Федеративной Республики Германия — в скором времени отправятся на свою родину. Прибыв на территорию России под видом туристов, они превысили разрешенный срок пребывания, что привело к их задержанию правоохранителями Пензенской области. Помимо этого, принудительной высылке подлежат трое граждан соседних республик, совершившие различные преступления на территории нашей страны», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на счету этих преступников — мошенничество, организация каналов незаконной миграции, фиктивная постановка иностранцев на миграционный учет, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Суд определил им наказание в виде лишения свободы. По отбытии срока наказания компетентные органы приняли решение о депортации с дальнейшим запретом возвращения в Россию», — сказано в тексте.