В Пензенской области назначены мировые судьи нескольких судебных участков Общество

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Мировые судьи нескольких судебных участков назначены в ходе 34-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась в пятницу, 27 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их кандидатуры представил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

С 1 апреля 2026 года мировым судьей судебного участка №1 Первомайского района Пензы назначен Дмитрий Борисов, судебного участка №4 в Кузнецке — Алексей Моисеев, судебного участка в границах Бековского района — Ольга Каршаева, судебного участка в границах Камешкирского района — Николай Аблязов, судебного участка в границах Неверкинского района — Александр Аблаев.

Кроме того, в ходе сессии было принято постановление о привлечении судей, находящихся в отставке, к исполнению обязанностей мировых судей на срок до одного года.

Так, Алена Мысякова будет исполнять обязанности мирового судьи судебного участка №2 Октябрьского района Пензы, Ольга Шалягина — мирового судьи судебного участка №3 Ленинского района Пензы, сообщается на сайте регионального парламента.