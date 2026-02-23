В Пензе почтили память защитников Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2026. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Фото: T.me/omelnichenko

Участие в нем приняли представители власти, Вооруженных сил России, правоохранительных органов, ветеранских и молодежных организаций.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к вечному огню.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в преддверии Дня защитника Отечества в органном зале филармонии состоялась церемония, в ходе которой губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся пензенцам государственные и региональные награды.

Кроме того, в киноконцертном зале «Пенза» прошло торжественное мероприятие, гостями которого стали участники СВО и члены их семей, кадровые военные и ветераны Вооруженных сил РФ, курсанты артиллерийского инженерного института, сотрудники силовых ведомств, волонтеры и работники пензенских предприятий.