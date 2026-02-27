21:07:43 Пятница, 27 февраля
В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело

11:47 | 27.02.2026 | Криминал

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Бессоновского района Пензенской области 2006 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Транспортное средство данного гражданина было остановлено сотрудниками Госавтоинспекции. Полицейским злоумышленник предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что не мог сдать экзамены на получение водительского удостоверения. К тому же желание быстрее начать пользоваться имеющимся автомобилем подтолкнуло его к совершению преступления. [...] В сети интернет он связался с неизвестным, у которого заказал подделку за 60 тыс. рублей. Затем гражданин получил фальшивый документ через курьерскую службу доставки», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


