В Пензе пожилая женщина поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась около 350 тыс. рублей

Пенза, 2 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1939 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 350 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, под предлогом сохранения денег звонивший посоветовал пенсионерке перевести средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, она собрала свои сбережения и около подъезда своего дома передала их знакомой, чтобы та положила их на якобы «безопасный счет». Знакомая попросила своего мужа отправиться в банк и через банкомат осуществить вышеуказанную процедуру. Супруг знакомой пенсионерки выполнил все указания и на мошеннический счет положил денежные средства в сумме около 350 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».