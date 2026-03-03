В Пензе перед судом предстанет водитель, по вине которого погиб его несовершеннолетний знакомый Криминал

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Бессоновского района, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«По версии следствия, вечером 28 октября 2025 года обвиняемый на автомобиле марки «Lada Granta» двигался со стороны улицы Молодогвардейской в направлении улицы Дружбы в Пензе. Приближаясь к опасному участку дороги в виде изгиба проезжей части, значительно превышая установленную правила дорожного движения скорость, он не справился с управлением транспортным средством, допустил его занос. Автомобиль пересек проезжую часть и левую по ходу своего движения обочину, съехал в левый кювет, где правой боковой плоскостью совершил наезд на дерево. В результате ДТП находившийся на переднем пассажирском сиденье несовершеннолетний знакомый обвиняемого погиб», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия молодой человек вину признал.

«В рамках расследования уголовного дела обвиняемым возмещен моральный вред на сумму 1 млн. рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд города Пензы», — сказано в тексте.