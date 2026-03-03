19:18:38 Вторник, 3 марта
15:38 | 03.03.2026 | Происшествия

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Подросток 2008 года рождения пострадал в результате падения на него снежно-ледовой массы с крыши многоквартирного дома в центре Пензы, по данному факту начата проверка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области во вторник, 3 марта.

Подросток госпитализирован после падения на него наледи с крыши дома в центре Пензы

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительной информации, сегодня днем в результате падения снежно-ледовой массы с дома №90А на улице Суворова города Пензы подросток 2008 года рождения получил телесные повреждения. Он госпитализирован. [...] Надзорный орган в результате проверочных мероприятий даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации, а также иных органов и учреждений, ответственных за благоустройство при организации работ по своевременной очистке кровель зданий от снежно-ледовых отложений», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.


