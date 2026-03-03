В Индерке при пожаре в частном доме пострадали два человека Происшествия

Пенза, 3 марта 2026. PenzaNews. Два человека пострадали при пожаре в частном доме в селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max во вторник, 3 марта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В 4.40 сельчане увидели пожар и незамедлительно позвонили в службу спасения. Зная о том, что проживающий в доме мужчина имеет ограниченные возможности здоровья, сосед бросился на помощь. Совместно с супругой хозяина дома они вытащили его на улицу. К счастью, все остались живы. [...] Жильцы горевшего дома (61-летний мужчина и 60-летняя женщина) пострадали и госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что дом площадью 100 кв. метров выгорел изнутри, на тушение пожара привлекались девять человек личного состава и четыре единицы техники.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Проводится проверка», — добавляется в сообщении.