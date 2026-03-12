Жительница Пензенского района после общения с мошенниками продала автомобиль и перевела на чужой счет более 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 12 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1961 года рождения после общения с телефонными мошенниками продала свой автомобиль и перечислила на чужой счет более 1,5 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который выдал себя за работника управляющей компании и сообщил, что ей необходимо заменить домофон.

«Затем заявительнице позвонил еще один неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что мошенники на ее имя якобы оформили кредит. [...] Злоумышленник порекомендовал женщине продать свой автомобиль и тем самым погасить долг. Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая оперативно продала свое транспортное средство и полученную сумму с продажи перевела на неустановленный мошеннический счет свыше 1,5 млн. рублей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».