Житель Тамалинского района осужден за заведомо ложный донос Криминал

Пенза, 12 марта 2026. PenzaNews. Штраф в размере 15 тыс. рублей назначен 72-летнему жителю Тамалинского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

«По делу установлено, что в августе 2025 года подсудимый написал заявление в отдел полиции о совершении у него знакомой женщиной кражи денежных средств, чайного сервиза, шапки и национального костюма. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина каких-либо противоправных действий в отношении имущества мужчины не совершала», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что свою вину мужчина признал.

«Подсудимый [...] пояснил, что обиделся на 47-летнюю сожительницу, которая после ссоры покинула его место жительства, и решил, что таким образом сможет заставить ее вернуться. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.