В Сердобске женщина приговорена к 7 годам колонии за убийство сожителя Криминал

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. 42-летняя жительница Сердобска Пензенской области приговорена к 7 годам колонии общего режима за убийство сожителя.

«Установлено, что подсудимая в городе Сердобске в ночь на 2 ноября 2025 года употребляла с сожителем алкогольные напитки. В ходе возникшего конфликта она схватила нож и нанесла им один удар в область груди потерпевшего. Женщина сама вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако прибывшие медработники констатировали смерть 37-летнего мужчины», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что женщина признала свою вину.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщина обязана выплатить родителям погибшего 1 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.