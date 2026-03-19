21:58:12 Четверг, 19 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске женщина приговорена к 7 годам колонии за убийство сожителя

14:20 | 19.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. 42-летняя жительница Сердобска Пензенской области приговорена к 7 годам колонии общего режима за убийство сожителя.

В Сердобске женщина приговорена к 7 годам колонии за убийство сожителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подсудимая в городе Сердобске в ночь на 2 ноября 2025 года употребляла с сожителем алкогольные напитки. В ходе возникшего конфликта она схватила нож и нанесла им один удар в область груди потерпевшего. Женщина сама вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако прибывшие медработники констатировали смерть 37-летнего мужчины», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что женщина признала свою вину.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщина обязана выплатить родителям погибшего 1 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама