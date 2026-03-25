В Пензенской области женщина, ударившая сына ремнем, оштрафована на 5 тыс. рублей Общество

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей назначено жительнице Спасского района Пензенской области за нанесение побоев 11-летнему сыну. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Спасского районного суда.

«Судом было установлено, что в декабре 2025 года она, находясь по месту своего проживания, нанесла удары сыну ремнем по бедрам, руке и плечу, причинив последнему телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин и физическую боль», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в судебном заседании женщина свою вину не признала.

«По существу пояснила, что узнала о клевете сына на одноклассника в его избиении в школе. Поскольку на теле сына телесных повреждений не было, она ему не поверила и поругала его. Сына не била, лишь схватила его за руку, чтобы тот объяснил, что произошло в школе», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что, по словам мальчика, мать все же ударила его ремнем.

«По результатам рассмотрения данного дела мать 11-летнего сына была признана виновной в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших действий, указанных в ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что женщина привлечена к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».