В Пензе прокуратура поставила на контроль проверку по факту противоправных действий в отношении первоклассника

18:02 | 25.03.2026 | Происшествия

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура поставила на контроль проверку, организованную по факту противоправных действий в отношении 8-летнего ученика первого класса одной из школ Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«В социальных сетях появилась информация о том, что 23 марта 2026 года 8-летний мальчик, ученик одной из школ города Пензы, подвергся физическому насилию со стороны одноклассников. По поручению прокуратуры области прокуратура Ленинского района Пензы в настоящее время устанавливает все обстоятельства инцидента», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей – участников конфликта, а также действиям администрации школы.

«Ход и результаты проверки по факту произошедшего находятся на контроле в прокуратуре области», — подчеркивается в тексте.


Читайте также
В Пензе благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права обучающихся в колледже детей участников СВО на обеспечение двухразовым питанием В Золотаревке огонь уничтожил деревянный дом
Уголовное дело возбуждено по факту гибели сварщика на территории предприятия в Лопатинском районе В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей, устроивших дебош в баре
Мошенники выманили у жительницы Пензы более 4 млн. рублей В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании плотника на мебельном производстве
Все новости
Актуальное

