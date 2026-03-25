В Пензе прокуратура поставила на контроль проверку по факту противоправных действий в отношении первоклассника Происшествия

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура поставила на контроль проверку, организованную по факту противоправных действий в отношении 8-летнего ученика первого класса одной из школ Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«В социальных сетях появилась информация о том, что 23 марта 2026 года 8-летний мальчик, ученик одной из школ города Пензы, подвергся физическому насилию со стороны одноклассников. По поручению прокуратуры области прокуратура Ленинского района Пензы в настоящее время устанавливает все обстоятельства инцидента», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей – участников конфликта, а также действиям администрации школы.

«Ход и результаты проверки по факту произошедшего находятся на контроле в прокуратуре области», — подчеркивается в тексте.