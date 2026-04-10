В Пензе раскрыта кража 1 млн. рублей из сейфа в здании торгового центра

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Полицейские раскрыли совершенную в конце февраля кражу 1 млн. рублей из сейфа в офисе на территории торгового центра на улице Кураева в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Полицейские [...] установили личность предполагаемого злоумышленника и в ходе служебной командировки задержали его по месту жительства в городе Кирове, после чего доставили в Пензу для проведения следственных действий. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина. Задержанный признался в содеянном», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что подозреваемый прибыл в Пензу на личном автомобиле, он решился на преступление, когда у него закончились деньги.

«Заранее изучив планировку и расположение камер видеонаблюдения, мужчина пришел в торговый центр и в одном из офисов вскрыл ненадежный сейф с помощью ножа. Похитив находившуюся в хранилище наличность, он уехал в родной город. Как выяснили сотрудники полиции, по пути домой злоумышленник избавился от одежды, в которой совершил кражу, а машину сдал на авторазборку. Украденные средства в дальнейшем потратил на погашение имеющихся кредитов и долговых обязательств», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что расследование уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», в настоящее время продолжается.