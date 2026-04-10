В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о краже более 1,4 млн. рублей со счета погибшего участника СВО Криминал

Пенза, 10 апреля 2026. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже более 1,4 млн. рублей с банковского счета погибшего участника специальной военной операции.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», предъявлено 26-летнему жителю Пензы, который ранее не был судим.

«По версии следствия, в ноябре 2025 года в Москве обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Он получил от соучастников банковскую карту погибшего в ходе проведения специальной военной операции жителя Московской области. Прибыв в Пензу, обвиняемый в различных банкоматах снимал денежные средства, приобрел два дорогостоящих мобильных телефона и оплачивал покупки для собственных нужд. В дальнейшем по договоренности он передал соучастникам более 1 млн. рублей и телефоны», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.