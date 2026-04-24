Житель Нижнего Ломова, повторно попавшийся за рулем в нетрезвом виде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля

10:02 | 24.04.2026 | Криминал

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Суд назначил 35-летнему жителю Нижнего Ломова Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а также конфисковал автомобиль «Lada Vesta». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По делу установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишенный водительских прав мужчина днем 7 марта 2026 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, следовал на своем автомобиле марки «Lada Vesta» по автодороге М5 «Урал», где был остановлен сотрудниками полиции, которые отстранили его от управления транспортным средством. По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено наркотическое опьянение», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину.

В тексте уточняется, что суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».


Читайте также
Василий Чирков получил удостоверение и нагрудный знак депутата Заксобрания Пензенской области «Ростелеком» выступил партнером конкурса школьных медиацентров в Пензенской области
Житель Пензенской области подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере Жительница Белинского района получила условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому
Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона В Пензе начала работу выставка «Мир корнепластики»
Все новости
Актуальное

