Житель Нижнего Ломова, повторно попавшийся за рулем в нетрезвом виде, получил 240 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Суд назначил 35-летнему жителю Нижнего Ломова Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а также конфисковал автомобиль «Lada Vesta». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«По делу установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишенный водительских прав мужчина днем 7 марта 2026 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, следовал на своем автомобиле марки «Lada Vesta» по автодороге М5 «Урал», где был остановлен сотрудниками полиции, которые отстранили его от управления транспортным средством. По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено наркотическое опьянение», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину.

В тексте уточняется, что суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».