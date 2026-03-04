В Пензе возбуждено уголовное дело против мужчины, пытавшегося дать взятку сотруднику ФСБ Криминал

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 1962 года рождения, который пытался дать взятку сотруднику УФСБ России по Пензенской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«Установлено, что подозреваемый планировал дать взятку сотруднику УФСБ России по Пензенской области в размере 500 тыс. рублей за непредоставление результатов оперативно-разыскной деятельности в государственные органы в целях лишения гражданства России. В момент передачи денежных средств злоумышленник задержан сотрудниками регионального УФСБ», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено региональным следственным управлением СКР.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в тексте.