В Пензе мужчине, обвиняемому в даче взятки сотруднику ФСБ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

04.03.2026 | Криминал

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении мужчины, который обвиняется в даче взятки сотруднику УФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе мужчине, обвиняемому в даче взятки сотруднику ФСБ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

«По данным следствия, 26 февраля 2026 года обвиняемый передал сотруднику УФСБ России по Пензенской области взятку в виде денег в сумме 500 тыс. рублей за незаконное бездействие, выраженное в непредоставлении в государственные органы результатов оперативно-разыскных мероприятий в целях лишения мужчины гражданства РФ и выдворения его за пределы РФ. Сотрудник УФСБ от получения взятки отказался, противоправные действия местного жителя были пресечены правоохранителями. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.


