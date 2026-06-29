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ФСБ предупредила о случаях мошеннических действий, целями которых является дестабилизация обстановки в Пензенской области

12:00 | 29.06.2026 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2026. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона о случаях мошеннических действий, целями которых является дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

ФСБ предупредила о случаях мошеннических действий, целями которых является дестабилизация обстановки в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что жителям Пензенской области поступают текстовые сообщения посредством мессенджеров и сервисов интернет-знакомств с вопросом о месте работы или учебы собеседника с указанием точного адреса объектов. После входа в доверие злоумышленники сообщают, что по указанным координатам будет совершен удар с использованием БПЛА с территории Украины. Через некоторое время в процессе телефонного разговора преступники представляются сотрудниками МВД или ФСБ России и требуют прекратить общение с представителями украинских вооруженных формирований и поручают передать информацию в отношении крупных региональных предприятий, а также вывести из строя объекты военной, транспортной, топливной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.


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