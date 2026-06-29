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Житель Пензенской области обвиняется в краже природного песка в особо крупном размере

14:02 | 29.06.2026 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2026. PenzaNews. Обвинение в краже природного песка в особо крупном размере предъявлено жителю Пензенской области 1985 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Житель Пензенской области обвиняется в краже природного песка в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По имеющимся данным, мужчина, не имея необходимого разрешения, организовал незаконные работы по извлечению природного песка на земельном участке, расположенном в Колышлейском районе. Для этого он нанял бригаду рабочих, не подозревавших о его противоправной деятельности, а также арендовал специальную технику», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что полезное ископаемое вывозилось с территории карьера на протяжении двух месяцев.

«Объем похищенного песка составил не менее 9 тыс. кубических метров, а размер причиненного ущерба — около 3 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что обвиняемый возместил ущерб в полном объеме, в настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», продолжается.


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