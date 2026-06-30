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В Пензе задержана жительница Мариуполя, объявленная в федеральный розыск

12:03 | 30.06.2026 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали на улице Долгова в Пензе женщину, находившуюся в федеральном розыске.

В Пензе задержана жительница Мариуполя, объявленная в федеральный розыск. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задержанная оказалась жительницей города Мариуполя 1981 года рождения, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности. Женщина разыскивалась за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» на территории города Мариуполя. В ходе опроса полицейские установили, что злоумышленница под видом мер воспитательного характера наносила своему несовершеннолетнему ребенку телесные повреждения, причиняя ему боль, а также не обеспечивала нормальные условия для его развития, так как совместно с ребенком не проживала», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что некоторое время назад женщина уехала в Пензу.

«Злоумышленница признала свою вину и пояснила, что причиной жестокого обращения с ребенком послужило злоупотребление алкоголем. О том, что она была объявлена в розыск, гражданка не знала», — сказано в тексте.


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