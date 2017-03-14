В Пензе создан проект о революции на основе газеты «Русские ведомости» Культура

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Электронно-образовательный проект « Русские ведомости. Голоса эпохи », рассказывающий о событиях революции 1917 года, создан в рамках сайта пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: Liblermont.ru

В его основе находятся номера газеты «Русские ведомости» за 1917 год, хранящиеся в фонде библиотеки.

Уцелела почти вся подшивка газеты за этот период, однако неизвестно, как она попала в фонд. Выпуски периодического издания были обнаружены при переезде из старого корпуса в новый в 2012 году.

Сохранившаяся подшивка изначально не из архивов библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, хотя учреждение культуры и выписывало газету.

На отдельные номера приклеены почтовые наклейки, говорящие о ее первом читателе в Пензе — ботанике, профессоре Иване Спрыгине. Некоторые выпуски содержат карандашные пометки, показывающие его интерес к отдельным публикациям «Русских ведомостей».

Как сообщается на сайте учреждения культуры, особенно много их в статьях, где речь идет об образовании.

По мнению ученого секретаря библиотеки, кандидата исторических наук Дмитрия Мурашова, газетные публикации того времени позволяют взглянуть на события революции без посредников, ощутить атмосферу эпохи и узнать о том, как оценивали происходящее выдающиеся общественные деятели.