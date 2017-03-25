Мэр Пензы поздравил работников культуры с профессиональным праздником Культура

Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников культуры с профессиональным праздником, который отмечается в субботу, 25 марта.

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«Наш город богат самобытными историко-культурными традициями, которые приумножаются благодаря талантливым, неравнодушным, увлеченным своим делом подвижникам культуры. Каждый день вы несете людям частицы добра и света, щедро отдаете богатство своей души, дарите людям радость общения с прекрасным. Вы бережно храните знания в библиотечных фондах, в музейных стенах от ваших лекций и рассказов оживает история», — отметил он.

Мэр добавил, что благодаря работникам культуры в Пензе реализуются интересные проекты и проводятся яркие массовые мероприятия, которые пользуются большой популярностью среди горожан.

«Нас радуют те достижения, которых ежегодно добиваются пензенские творческие коллективы и юные звездочки на конкурсах и фестивалях различного уровня. Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на сохранение бесценного культурного наследия Сурского края, дальнейшее развитие всех видов искусства во имя пропаганды духовных ценностей, формирования нравственных идеалов и эстетического воспитания общества. От всей души желаю праздничного настроения, неиссякаемой энергии, здоровья, благополучия и удачи в реализации всех намеченных планов!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.