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С Верой Аношиной простятся в Пензе 13 апреля

10:50 | 12.04.2017 | Культура

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Церемония прощания с советской и российской певицей, заслуженной артисткой РСФСР, уроженкой Пензенской области Верой Аношиной, скончавшейся на 82-м году жизни, пройдет в центре культуры и досуга в предстоящий четверг, 13 апреля.

С Верой Аношиной простятся в Пензе 13 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, проститься с артисткой можно будет с 9.00 до 11.30.

Гражданская панихида пройдет с 11.00 до 11.30. В 12.00 в Покровском архиерейском соборе пройдет отпевание.

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Вера Аношина будет похоронена на Аллее Славы Ново-Западного кладбища Пензы.

Свои соболезнования родным и близким выразили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев и городская дума.

Аношина Вера Степановна родилась 27 мая 1935 года в деревне Березовка (ныне Сосновка) Кузнецкого района Пензенской области.

Начала свой трудовой путь на фабрике «Творец рабочий» в Сосновоборске, затем работала на пензенской фабрике «Маяк революции».

Окончила пензенское музыкальное училище.

С 1957 года была солисткой пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина.

С 1965 года работала в пензенской областной филармонии.

В 1984 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

В 1961 году в Кремлевском дворце съездов состоялась премьера песни «18 лет». На следующий день коллектив хора пригласили на всесоюзную фирму «Мелодия» для записи песни. Первую пластинку Вере Аношиной прислали на память.

В репертуаре певицы было около 20 композиций пензенских авторов.
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