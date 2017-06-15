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Читатель всегда обратится к книге, если познакомится с автором — Дмитрий Мурашов

15:35 | 15.06.2017 | Культура

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Прошедший в Москве фестиваль «Красная площадь» показал, что технология продвижения книги через общение с автором является наиболее продуктивной. Такое мнение в интервью корреспонденту ИА «PenzaNews» Людмиле Мизиной высказал ученый секретарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

Читатель всегда обратится к книге, если познакомится с автором — Дмитрий Мурашов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Этот фестиваль лично меня еще раз убедил в том, что любой читатель всегда обратится к книге, если он познакомился с автором. Я думаю, неслучайно на фестивале в Москве огромное количество площадок было отведено под встречи читателей и авторов», — сказал он.

По словам Дмитрия Мурашова, личное общение служит дополнительным стимулом для знакомства с творчеством того или иного писателя и дает возможность по-новому взглянуть на его произведения.

«Мы, находясь в провинции, покупая книги московских авторов, очень часто не представляем, что это за люди, каков их взгляд на жизнь, как они оценивают те или иные события, происходящие вокруг, почему они вообще обратились к конкретной теме. А благодаря контакту с автором, многое становится понятнее», — отметил ученый секретарь пензенской областной библиотеки.

Полная версия интервью с Дмитрием Мурашовым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» в пятницу, 16 июня.
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