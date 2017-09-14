В Пензе открыта продажа билетов на премьеру сказки «Рукавичка» Культура

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Продажа билетов на премьеру детского спектакля «Рукавичка», которая состоится в воскресенье, 1 октября, открыта в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

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Спектакль поставлен по пьесе Галины Латышевой, созданной по мотивам русской народной сказки «Теремок». Заслуженный артист России Василий Конопатин начал работу над ним в мае.

Актер Александр Стешин сыграет Пса, Наталья Прокошкина — Мышь, Юлия Кузнецова и Ольга Панина по очереди будут показывать на сцене Зайца, Юлия Кошкина и Марина Матвевнина — Лису, Илья Кочетков и Алексей Болдырев — Волка, Мария Соловьева и Юлия Черемухина — Медведицу.

Декорации для сказки придумал главный художник театра Олег Авдонин. Музыку сочинил композитор Александр Корольков. Над созданием костюмов работала художник Марина Смельчакова. Постановкой танцев в детском спектакле занималась балетмейстер Наталья Кинге. Также с актерами занималась педагог по вокалу Ольга Роба.

В день премьеры «Рукавичку» сыграют дважды — в 11.00 и в 13.00.

Планируется, что в дальнейшем новую сказку будут играть не только на малой сцене драмтеатра, но и на выезде в школах Пензы, сообщается на сайте учреждения культуры.