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В Пензе в отношении дома №57 на улице Кирова установлены охранные зоны

13:51 | 03.10.2017 | Культура

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Валерий Савин подписал поставление правительства региона об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» на улице Кирова, 57.

В Пензе в отношении дома №57 на улице Кирова установлены охранные зоны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, в охранной зоне запрещается строительство капитальных объектов, установка временных сооружений, киосков и навесов, организовывать открытые автостоянки, отводить на территорию объекта культурного наследия стока ливневых и талых вод, проводить любые земляные работы без предварительного археологического обследования, использовать строительные технологии, создающие динамические нагрузки.

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия нельзя размещать объекты капитального строительства с отступом от линии застройки улицы, применять диссонансные объемно-пространственные и архитектурные решения, устанавливать на крышах зданий средств инженерно-технического обеспечения, на стенах — кондиционеры и иные инженерные установки, прокладывать инженерные коммуникации надземным способом.

Для участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, ограниченными улицами Кирова, Московской, Максима Горького, Советской, Славы и Володарского, в зависимости от участка введены различные запреты, в частности изменение рельефа, выемка и подсыпка грунта, а также применение ядохимикатов, удобрений, загрязнение территории нечистотами, мусором, отходами.
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