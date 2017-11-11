В фонд президентской библиотеки передано почти 50 электронных копий изданий из Пензы Культура Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. 48 электронных копий оцифрованных редких материалов из пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова передано в фонд президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Так, фонд президентской библиотеки пополнился изданиями XIX века ― книгами «Стихотворения» Владимира Ладыженского и «Адрес-календарь лиц, служащих в Пензенской губернии». Также переданы работы 1917 года «Герои русской революции», «Временное народное правительство: портреты и биографии». Кроме того, в президентской библиотеке появились периодические издания XX века ― журналы «Пензенский барабан», «Красные всходы», «Красный галстук», «Перевал», «Товарищ», сообщается на сайте областной библиотеки. Нашли ошибку в тексте?

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