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В фонд президентской библиотеки передано почти 50 электронных копий изданий из Пензы

10:17 | 11.11.2017 | Культура

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Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. 48 электронных копий оцифрованных редких материалов из пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова передано в фонд президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина.

В фонд президентской библиотеки передано почти 50 электронных копий изданий из Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, фонд президентской библиотеки пополнился изданиями XIX века ― книгами «Стихотворения» Владимира Ладыженского и «Адрес-календарь лиц, служащих в Пензенской губернии».

Также переданы работы 1917 года «Герои русской революции», «Временное народное правительство: портреты и биографии».

Кроме того, в президентской библиотеке появились периодические издания XX века ― журналы «Пензенский барабан», «Красные всходы», «Красный галстук», «Перевал», «Товарищ», сообщается на сайте областной библиотеки.
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