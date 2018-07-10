Студенты московского вуза отреставрируют экспонаты пензенской картинной галереи Культура

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Студенты 5 курса Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, специализирующиеся на реставрации станковой масляной живописи, пройдут практику в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого с 20 июля по 11 августа.

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Они будут проводить консервационные и реставрационные работы с картинами.

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Студенты будут взаимодействовать с работами Генриха Блюменфельда, Николая Лунда и других художников, сообщается на сайте учреждения культуры.

Собрание пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого насчитывает порядка 14 тыс. единиц хранения.

Некоторые произведения искусства нуждаются в реставрации.

Взаимодействие в этом направлении налажено, в частности, со Всероссийским художественным научно-реставрационным центром (ВХНРЦ) имени И.Э. Грабаря.