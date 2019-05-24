Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем славянской письменности и культуры Культура

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Днем славянской письменности и культуры, который отмечается в пятницу, 24 мая.

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«В этот день мы с благодарностью вспоминаем святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создавших первую славянскую азбуку — основу всей славянской культуры. Появление письменности послужило дальнейшему развитию языка и литературы, способствовало сохранению и укреплению обычаев и традиций наших предков», — отметил мэр.

Он добавил, что этот праздник напоминает о необходимости уважительного отношения к языку, а также о важности сохранения преемственности.

«От всей души желаю всем мира и согласия, доброго здоровья и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.