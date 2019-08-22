Жители Пензенской области смогут бесплатно сходить в кино 24 августа Культура

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится 24 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова, по всей стране будут показаны отечественные картины, которые были отобраны путем онлайн-голосования — «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

«В этом году увидеть их сможет гораздо большее число зрителей, нежели в предыдущие годы. Если в 2018-м в Пензенской области акция проходила на девяти площадках, то на этот раз их число увеличилось более чем в два раза: к акции присоединились Лунинский, Пензенский, Сердобский, Наровчатский, Земетчинский и Никольский районы», — пояснила она.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры области, всего на территории региона акция пройдет на 22 площадках. Центральной станет киноконцертный зал «Пенза».

Первым будет показан фильм «Домовой» для детей, затем пройдет открытие акции с участием творческих коллективов «Пензаконцерта», после чего зрители увидят картину «Балканский рубеж», а в заключение «Полицейского с Рублевки».

Кроме того, к акции присоединятся частные кинотеатры «Современник» и «Высшая лига» в Пензе, «Глобал кино» в Кузнецке.