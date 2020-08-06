В пензенской картинной галерее готовят экскурсию «К.А. Савицкий и передвижники» Культура

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Бесплатная тематическая экскурсия «К.А. Савицкий и передвижники» будет проведена в пензенской картинной галерее в предстоящую субботу, 8 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, она посвящена 150-летию с момента основания товарищества передвижных художественных выставок.

Ожидается, что посетители смогут ознакомиться с коллекцией работ передвижников из собрания картинной галереи.

Также они узнают о том, как зародилось данное движение и в чем особенности творчества таких художников, как Константин Савицкий, Илья Репин, Иван Шишкин, Виктор Васнецов, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Константин Маковский, Василий Перов и других.