EN
15:17:19 Четверг, 6 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 801 случай заражения коронавирусом, 5 тыс. 775 человек выписаны, 86 пациентов умерли

В пензенской картинной галерее готовят экскурсию «К.А. Савицкий и передвижники»

12:47 | 06.08.2020 | Культура

Печать

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Бесплатная тематическая экскурсия «К.А. Савицкий и передвижники» будет проведена в пензенской картинной галерее в предстоящую субботу, 8 августа.

В пензенской картинной галерее готовят экскурсию «К.А. Савицкий и передвижники». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, она посвящена 150-летию с момента основания товарищества передвижных художественных выставок.

Ожидается, что посетители смогут ознакомиться с коллекцией работ передвижников из собрания картинной галереи.

Также они узнают о том, как зародилось данное движение и в чем особенности творчества таких художников, как Константин Савицкий, Илья Репин, Иван Шишкин, Виктор Васнецов, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Константин Маковский, Василий Перов и других.

Новости партнеров
Читайте также
Глава пензенского управления СКР проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте» В Пензенской области коронавирус диагностирован у двухмесячного младенца
В Пензенской области к 6 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший отца В Кузнецке 5 сентября состоится фестиваль предпринимателей «Наша кузница»
Под Пензой мужчина лишился около 300 тыс. рублей после загрузки неизвестного приложения В Пензе пресечена попытка передачи в колонию телефона в банке с кашей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама