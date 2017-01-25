Утверждено положение о пензенском Минпроме Экономика

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, которым утверждено положение о министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики.

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Согласно тексту документа, ведомство является правопреемником министерства промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области.

Финансирование его деятельности будет осуществляться за счет средств бюджета Пензенской области.

Министерство будет располагаться по адресу: Пенза, улица Московская, 75.

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В полномочия Минпрома будет входить участие в реализации госполитики в сфере промышленности, в том числе в производстве пищевых продуктов, текстильных изделий, древесины, неметаллических минеральных продуктов, машин, электронного, оптического и другого оборудования, транспортных средств.

Кроме того, министерство обязано обеспечивать реализацию программ модернизации и технического перевооружения промпредприятий, участвовать в формировании производственной инфраструктуры для развития внутриобластной и межрегиональной кооперации.

Также ведомство будет участвовать в реализации программ и проектов, направленных на расширение рынков сбыта пензенской продукции, прогнозировать показатели развития промышленности в регионе.

Помимо этого, в ведении министерства будет организация обслуживания населения автомобильным и железнодорожным транспортом.

Также ведомство будет разрабатывать предложения по формированию приоритетных направлений научно-технической и инновационной политики в Пензенской области и координировать деятельность организаций инновационной инфраструктуры.

Помимо этого, Минпром будет проводить областные конкурсы, среди которых «Лучший по профессии», «Лучшее промышленное предприятие» и «Инженер года».