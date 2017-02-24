Кассация отклонила жалобы «Меркурия» и «Дилижанса» по делу о взыскании 161 млн. рублей Экономика

Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения кассационные жалобы транспортных компаний «Меркурий» и «Корпорация Дилижанс» на решение Арбитражного суда Пензенской области от 10 августа 2016 года и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2016 года, согласно которым МУП «Пассажирские перевозки Пензы» было отказано в удовлетворении иска о взыскании с региона убытков в размере более 161 млн. рублей.

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Судебные разбирательства по данному делу начались еще в конце 2014 года.

Тогда МУП «ППП» обратилось в суд с иском о взыскании убытков в связи с перевозкой в 2011 году и I квартале 2012 года отдельных категорий льготников.

Решением Арбитражного суда региона от 7 апреля 2015 года он был удовлетворен частично. С Пензенской области в лице Минпрома было взыскано более 45 млн. рублей, с Российской Федерации — 31,5 млн. рублей. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда это решение было оставлено без изменения.

Однако постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 22 октября 2015 года оно было отменено в части взыскания с РФ 31,5 млн. рублей.

В апреле 2016 года Верховный суд России отменил принятые в отношении требований к Пензенской области судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

После этого суд первой инстанции объединил в одно производство два дела по иску МУП «ППП», в том числе то, которое касалось перевозки льготников агентами истца — ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс». После уточнения сумма исковых требований составила 161 млн. 124 тыс. 237 рублей.

При рассмотрении дела установлено, что с января 2011 года по март 2012 года включительно предприятие «ППП» осуществляло перевозку пассажиров в пределах Пензы на городских автобусных и троллейбусных маршрутах, в том числе лиц, включенных в реестры федеральных и региональных льготников. Основанием для получения льготы на проезд являлся единый социальный проездной билет (ЕСПБ), стоимость проезда по которому составляла 260 рублей.

В связи с недостаточностью собственного транспорта «Пассажирские перевозки Пензы» привлекли компании «Корпорация Дилижанс» и «Меркурий», с которыми 9 апреля 2007 года были заключены агентские договоры №3 и №4.

Истец как единственный официальный перевозчик на территории Пензы в спорный период получал возмещение из регионального и федерального бюджетов в виде субсидий и денежные средства от реализации денежных средства за проданные ЕСПБ.

Из пояснений сторон следовало, что, помимо выплат от продажи социальных проездных, истец агентам денежные средства никогда не перечислял. Вместе с тем все деньги, полученные двумя транспортными компаниями от продажи проездных, оставались у них в качестве агентского вознаграждения.

Заключенные договоры не содержали требования о перечислении агентам, помимо вознаграждения, дополнительной компенсационной выплаты в виде недополученной провозной платы от перевозки льготников.

Также из заявлений сторон следовало, что реальных убытков истец не понес.

По итогам рассмотрения всех обстоятельств дела суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения иска МУП «Пассажирские перевозки Пензы». Апелляция подтвердила правильность сделанных выводов.

После этого «Корпорация Дилижанс» и «Меркурий» обратились в кассацию, сославшись на неправильное применение судами норм материального и процессуального права.

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«Проверив законность обжалованных решения и постановления в пределах доводов жалобы, суд не находит причин для их отмены. […] Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды, руководствуясь ст. 15, 790, 1069 Гражданского кодекса РФ, исходили из того, что истец не подтвердил ни факт причинения ему убытков, ни их размер, что влечет отказ в удовлетворении иска. Кассационная инстанция считает, что выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм материального права», — говорится в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа.

В нем также отмечается, что установленные обстоятельства дела в жалобах не опровергнуты.

«Кроме того, указанные доводы направлены на переоценку установленных судами фактических обстоятельств дела и принятых ими доказательств, что недопустимо», — добавляется в постановлении.